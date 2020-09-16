Счетная палата отметила невысокие результаты Минспорта по госпрограммам

Источник: РИА "Новости"

По итогам проверки, Счетная палата отметила ряд положительных тенденций в работе Минспорта в отчетном году. Так, по сравнению с прошлым годом министерство показало более высокий процент исполнения расходов (91,6%, а было 88%), в 5 раз снизило дебиторскую задолженность и в 2,8 раза сократило объем незавершенного строительства.

При этом, Минспорту не удалось в 2019 году показать высокие результаты при реализации программных мероприятий. Уровень выполнения показателей государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и ее подпрограмм составил 71,1%, не реализованы 12 контрольных событий детального плана-графика, не достигнуты плановые значения 13 из 45 показателей (29%).

Отмечается, что в числе проблем ведомство также указало на исполнение федерального проекта «Спорт — норма жизни», который с 2019 года интегрирован в госпрограмму. «В 2019 году отмечается высокий уровень кассового исполнения (91,9%), а также достижение большинства результатов, контрольных точек и показателей федерального проекта. При этом, не завершено строительство 11 объектов спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом и не достигнут показатель “Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом”», — сообщила на коллегии заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

По результатам проверки сохранились вопросы и в части реализации федеральной адресной инвестиционной программы: в 2019 году 13 регионов не обеспечили ввод в эксплуатацию 17 спортивных объектов, на 1 января 2020 года их техническая готовность составляла от 65% до 83%.

Более того, были выявлены отдельные нарушения при предоставлении и использовании субсидий юридическими лицами. Так, в нарушение условий соглашений два юридических лица не достигли установленные показатели результативности использования предоставленных субсидий. При этом, министерство оценку достижения показателей не проводило, а при наличии нарушений не применяло к получателям штрафных санкций.

Кроме того, Счетная палата обратила внимание на нарушения порядка использования средств резервного фонда правительства РФ в 2019 году. Так, Минспорт не представил в правительство проект распоряжения в связи с невозможностью использования средств фонда в полном объеме, а соглашение с одним из регионов заключено позже установленного срока более чем на 3 месяца.