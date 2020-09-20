Церемония открытия Московских студенческих игр состоялась в МГСУ

«Этот праздник появился несколько лет назад по инициативе FISU [Международная федерация университетского спорта] и РССС. По всей стране сегодня действуют спортивные студенческие площадки. Символично, что FISU возглавляет наш земляк, министр спорта России Олег Матыцин. Он просил передать вам поздравление, записал для вас видеообращение. Спорт — это лучшее занятие, которое придумало человечество, а студенчество — это лучшее время в жизни. Вам повезло, сейчас вы совмещаете два этих фактора. Студенческий спорт — это мощная позитивная волна, которая может смести на своем пути все, даже коронавирус», — сказал Сейранов.