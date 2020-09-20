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20 сентября, источник: ТАСС

Церемония открытия Московских студенческих игр состоялась в МГСУ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия финального этапа XXXIII Московских студенческих игр состоялась в Москве в воскресенье.

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Источник: РИА "Новости"

Мероприятия прошли в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета в Международный день студенческого спорта. Участниками Игр станут более 20 тыс. студентов из 60 университетов, соревнования пройдут в 90 видах программы.

Церемония началась с парада чемпионов — лучших спортсменов вузов Москвы и Московской области. Старт Играм дал глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

«Этот праздник появился несколько лет назад по инициативе FISU [Международная федерация университетского спорта] и РССС. По всей стране сегодня действуют спортивные студенческие площадки. Символично, что FISU возглавляет наш земляк, министр спорта России Олег Матыцин. Он просил передать вам поздравление, записал для вас видеообращение. Спорт — это лучшее занятие, которое придумало человечество, а студенчество — это лучшее время в жизни. Вам повезло, сейчас вы совмещаете два этих фактора. Студенческий спорт — это мощная позитивная волна, которая может смести на своем пути все, даже коронавирус», — сказал Сейранов.

В рамках торжественной церемонии прошло награждение победителей и призеров прошлых Игр.

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