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10:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Заявочный комитет «Токио-2020» передал около $370 тыс. сыну бывшего главы IAAF

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Заявочный комитет летних Олимпийских игр в Токио в 2013 и 2014 годах перевел на счета Папа Массата Диака, который является сыном бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне — World Athletics) Ламина Диака, около $370 тыс. Об этом в понедельник сообщает агентство Kyodo.

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Источник: AP 2020

По данным агентства, эти средства были переданы Диаку-младшему через сингапурскую компанию Black Tidings Co., которая в 2013 году получила от заявочного комитета около $2 млн на проведение консалтинговых услуг.

В интервью агентству Папа Массата Диак подчеркнул, что полученные суммы «не имели никого отношения к Олимпиаде в Токио». Он также заявил, что эти платежи были связаны с неким «спонсорским контрактом в Китае». Между тем Ламин Диак, который был членом Международного олимпийского комитета (МОК), мог оказать влияние на голосование в пользу Токио, отмечает Kyodo.

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16 сентября Парижский суд приговорил Ламина Диака к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, и штрафу в €500 тыс. по делу об обвинении в коррупции. Папа Массата Диак был признан виновным в содействии пассивной коррупции и активной коррупции, а также злоупотреблении доверием. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы и штрафу в €1 млн, также ему запрещено занимать должности в спортивных организациях на протяжении десяти лет.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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