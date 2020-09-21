СМИ: Заявочный комитет «Токио-2020» передал около $370 тыс. сыну бывшего главы IAAF

Источник: AP 2020

По данным агентства, эти средства были переданы Диаку-младшему через сингапурскую компанию Black Tidings Co., которая в 2013 году получила от заявочного комитета около $2 млн на проведение консалтинговых услуг.

В интервью агентству Папа Массата Диак подчеркнул, что полученные суммы «не имели никого отношения к Олимпиаде в Токио». Он также заявил, что эти платежи были связаны с неким «спонсорским контрактом в Китае». Между тем Ламин Диак, который был членом Международного олимпийского комитета (МОК), мог оказать влияние на голосование в пользу Токио, отмечает Kyodo.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a2488374a88774277421" data-vnd="a2488374a88774277421" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a2488374a88774277421" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

16 сентября Парижский суд приговорил Ламина Диака к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, и штрафу в €500 тыс. по делу об обвинении в коррупции. Папа Массата Диак был признан виновным в содействии пассивной коррупции и активной коррупции, а также злоупотреблении доверием. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы и штрафу в €1 млн, также ему запрещено занимать должности в спортивных организациях на протяжении десяти лет.