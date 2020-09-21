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15:01 (мск), источник: ТАСС

Заседание Совета по спорту при президенте РФ намечено на начало октября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль готовится к проведению заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ, которое планируется на начало октября в режиме видеоконференции. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Что касается Совета по развитию физической культуры и спорта, он действительно на первую декаду октября готовится, но, насколько я знаю, он готовится в режиме видеоконференции», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что «подготовка этого мероприятия идет», но не уточнил, какие площадки будут задействованы для выхода в эфир участников заседания. «Зачастую многие точки задействуются, одновременно находясь на связи, пока мы исходим из того, что это будет в режиме видеоконференции», — добавил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин лично возглавляет Совет по развитию физической культуры и спорта. Этот орган создан для взаимодействия различных органов власти и организаций при рассмотрении вопросов, касающихся государственной политики в области физической культуры и спорта. 14 сентября прошло заседание рабочей группы по подготовке заседания совета. Предыдущее заседание совета состоялось 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

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