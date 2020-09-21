Заседание Совета по спорту при президенте РФ намечено на начало октября

«Что касается Совета по развитию физической культуры и спорта, он действительно на первую декаду октября готовится, но, насколько я знаю, он готовится в режиме видеоконференции», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что «подготовка этого мероприятия идет», но не уточнил, какие площадки будут задействованы для выхода в эфир участников заседания. «Зачастую многие точки задействуются, одновременно находясь на связи, пока мы исходим из того, что это будет в режиме видеоконференции», — добавил представитель Кремля.