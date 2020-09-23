Президент ОКР исключил повторение обысков у российских спортсменов

«То, что произошло с Логиновым в Италии, — абсолютно недопустимая вещь. Что касается Олимпийских игр, то, полагаю, вероятность подобного инцидента практически исключена. Во-первых, по поводу подозрений на потенциальный ввоз или пронос спортсменами каких-то запрещенных препаратов. На Играх существует многоуровневая система отслеживания багажа и ручной клади всех участников соревнований, чтобы исключить в принципе какие-либо подобные вещи», — пояснил он.
Второй момент касается аккредитации, которой не оказалось у личного тренера Логинова Александра Касперовича, напомнил Станислав Поздняков.
«Так вот, на Олимпийских играх, в отличие от, например, чемпионатов мира, меры безопасности устроены таким образом, что никто без аккредитации или по чужой аккредитации не сможет проникнуть на олимпийские объекты. В этой части спортсмены, я думаю, гарантированно защищены от таких инцидентов», — сказал он.
После ЧП Александр Логинов, выигравший для России золотую медаль в спринте, решил сняться с масс-старта. Нашему биатлонисту до сих пор не вернули его личные вещи — телефон и ноутбук.