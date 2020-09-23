Представлен логотип Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Официальная эмблема выполнена в стиле супрематизма, а представленные элементы вместе образуют букву U.

За разработку логотипа к Универсиаде отвечало казанское рекламное агентство «Лориен». Сумма контракта, по словам главы исполнительной дирекции оргкомитета Универсиады-2023 Александра Чернова, составила 2,2 млн рублей.

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После презентации лого многие пользователи в интернете начали узнавать в нем черты различных объектов: от блинов до пылесоса.