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23 сентября, источник: АиФ Екатеринбург

Представлен логотип Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Представлен логотип Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге в год 300-летия города.

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Источник: РИА "Новости"

Официальная эмблема выполнена в стиле супрематизма, а представленные элементы вместе образуют букву U.

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За разработку логотипа к Универсиаде отвечало казанское рекламное агентство «Лориен». Сумма контракта, по словам главы исполнительной дирекции оргкомитета Универсиады-2023 Александра Чернова, составила 2,2 млн рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

После презентации лого многие пользователи в интернете начали узнавать в нем черты различных объектов: от блинов до пылесоса.

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