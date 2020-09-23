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14:34 (мск), источник: ТАСС

Новый премьер Японии обсудил с главой МОК подготовку к Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в среду провел телефонные переговоры с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом журналистам сообщила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

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Источник: Reuters

«Обсуждалась подготовка к открытию и успешному проведению Олимпиады», — приводит ее слова агентство Kyodo.

На прошлой неделе глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори также провел телефонные переговоры с Бахом, по итогам которых сообщил, что глава МОК может посетить Японию в конце октября, чтобы встретиться с новым премьер-министром страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.

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