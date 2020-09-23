Новый премьер Японии обсудил с главой МОК подготовку к Олимпиаде в Токио

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«Обсуждалась подготовка к открытию и успешному проведению Олимпиады», — приводит ее слова агентство Kyodo.

На прошлой неделе глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори также провел телефонные переговоры с Бахом, по итогам которых сообщил, что глава МОК может посетить Японию в конце октября, чтобы встретиться с новым премьер-министром страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.