Новый премьер Японии обсудил с главой МОК подготовку к Олимпиаде в Токио
ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Новый
ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Новый
«Обсуждалась подготовка к открытию и успешному проведению Олимпиады», — приводит ее слова агентство Kyodo.
На прошлой неделе глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори также провел телефонные переговоры с Бахом, по итогам которых сообщил, что глава МОК может посетить Японию в конце октября, чтобы встретиться с новым
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.