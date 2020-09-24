Бах: Олимпийские игры в Токио могут быть проведены без наличия вакцины от коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Свое заявление Бах сделал в ходе видеоконференции с оргкомитетом Игр, правительством Японии, властями города Токио и координационной комиссией МОК.

«Мы видим, что спорт медленно, но уверенно возвращается. Большое число соревнований по разным видам спорта уже было успешно проведено, включая матчи различных японских лиг и такие сложные мероприятия, как “Тур де Франс”. Это показало, что можно безопасно организовать соревнования без наличия вакцины», — заявил Бах.

Также глава МОК отметил, что вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может появиться в первой половине 2021 года. «У нас есть обнадеживающие новости по разработке вакцин. Вся эта работа продолжится вплоть до начала Олимпийских игр. Этот кризис заставит нас быть гибкими и готовыми жертвовать», — заключил он.