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24 сентября, источник: ТАСС

Бах: Олимпийские игры в Токио могут быть проведены без наличия вакцины от коронавируса

ТАСС, 24 сентября. Олимпийские игры в Токио могут состояться, даже если на тот момент не будет вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментарий которого приводит агентство Xinhua.

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Источник: РИА "Новости"

Свое заявление Бах сделал в ходе видеоконференции с оргкомитетом Игр, правительством Японии, властями города Токио и координационной комиссией МОК.

«Мы видим, что спорт медленно, но уверенно возвращается. Большое число соревнований по разным видам спорта уже было успешно проведено, включая матчи различных японских лиг и такие сложные мероприятия, как “Тур де Франс”. Это показало, что можно безопасно организовать соревнования без наличия вакцины», — заявил Бах.

Также глава МОК отметил, что вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может появиться в первой половине 2021 года. «У нас есть обнадеживающие новости по разработке вакцин. Вся эта работа продолжится вплоть до начала Олимпийских игр. Этот кризис заставит нас быть гибкими и готовыми жертвовать», — заключил он.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии были перенесены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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