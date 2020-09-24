ОКР с 2012 года выделил порядка 9 млрд рублей федерациям на подготовку спортсменов

«Благодаря поддержке ПАО “Газпром” ОКР уже на протяжении 10 лет, начиная с Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, оказывает содействие общероссийским спортивным федерациям в подготовке спортсменов к Олимпийским играм. На эти цели в рамках соответствующих программ потрачено почти 9 млрд рублей. С 2010 по 2019 год ОКР передал федерациям 121 млн рублей на осуществление международной деятельности. 573 представителя ОСФ были командированы на мероприятия международных спортивных федераций за счет ОКР», — сообщает Поздняков.
Президент отметил количество специалистов, прошедших образовательную программу ОКР в Российском международном олимпийском университете (РМОУ). «В рамках образовательной программы ОКР начиная с 2016 года свыше 4500 специалистов общероссийских и региональных спортивных федераций, олимпийских советов, региональных органов власти и региональных спортивных учреждений прошли обучение на курсах повышения квалификации в РМОУ. Объем финансирования образовательных мероприятий на базе РМОУ уже превысил 800 млн рублей», — заявил он.