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24 сентября, источник: ТАСС

ОКР с 2012 года выделил порядка 9 млрд рублей федерациям на подготовку спортсменов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Общероссийские спортивные федерации получили от Олимпийского комитета России (ОКР) порядка 9 млрд рублей на подготовку атлетов. Об этом говорится в докладе президента ОКР Станислава Позднякова, предоставленном ТАСС службой информации организации.

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«Благодаря поддержке ПАО “Газпром” ОКР уже на протяжении 10 лет, начиная с Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, оказывает содействие общероссийским спортивным федерациям в подготовке спортсменов к Олимпийским играм. На эти цели в рамках соответствующих программ потрачено почти 9 млрд рублей. С 2010 по 2019 год ОКР передал федерациям 121 млн рублей на осуществление международной деятельности. 573 представителя ОСФ были командированы на мероприятия международных спортивных федераций за счет ОКР», — сообщает Поздняков.

Президент отметил количество специалистов, прошедших образовательную программу ОКР в Российском международном олимпийском университете (РМОУ). «В рамках образовательной программы ОКР начиная с 2016 года свыше 4500 специалистов общероссийских и региональных спортивных федераций, олимпийских советов, региональных органов власти и региональных спортивных учреждений прошли обучение на курсах повышения квалификации в РМОУ. Объем финансирования образовательных мероприятий на базе РМОУ уже превысил 800 млн рублей», — заявил он.

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