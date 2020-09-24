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16:46 (мск), источник: ТАСС

ФМБА пока не рекомендовало российским спортсменам делать прививку от коронавируса

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) пока не рассылало рекомендаций российским спортсменам делать прививку от коронавируса. Об этом после заседания исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) сообщил журналистам глава организации Станислав Поздняков.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:23 MSK, 24.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось19 948+149
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
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160
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150
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11.0924.09
Выздоровело929 829+6 130
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
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16.09
5809
17.09
5754
18.09
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19.09
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20.09
2895
21.09
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22.09
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23.09
5750
24.09
6130
11.0924.09
Инфицировано31 937 244+264 158
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
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21.09
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22.09
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23.09
278484
24.09
271649
11.0924.09
Скончалось977 624+5 252
11.09
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12.09
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13.09
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17.09
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21.09
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11.0924.09
Выздоровело22 013 874+228 406
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
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19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
11.0924.09
Источник: РИА "Новости"

«Мы в своей обычной деятельности следуем указаниям центра спортивной медицины ФМБА, — сказал Поздняков. — Такого указания пока не было, мы находимся в выжидательной позиции. Поскольку речь идет не только о сотрудниках аппарата ОКР. Если мы говорим в целом о всех спортсменах, пока такой рекомендации нет».

Также Поздняков рассказал, проходил ли он вакцинацию. «Я же не могу идти наперекор, — отметил он. — И потом, 25 процентов плацебо [получат вместо вакцины] — боюсь оказаться нефартовым в этом смысле».

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