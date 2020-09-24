ФМБА пока не рекомендовало российским спортсменам делать прививку от коронавируса
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Федеральное
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Федеральное
«Мы в своей обычной деятельности следуем указаниям центра спортивной медицины ФМБА, — сказал Поздняков. — Такого указания пока не было, мы находимся в выжидательной позиции. Поскольку речь идет не только о сотрудниках аппарата ОКР. Если мы говорим в целом о всех спортсменах, пока такой рекомендации нет».
Также Поздняков рассказал, проходил ли он вакцинацию. «Я же не могу идти наперекор, — отметил он. — И потом, 25 процентов плацебо [получат вместо вакцины] — боюсь оказаться нефартовым в этом смысле».