Президент МОК Томас Бах получил Сеульскую премию мира

Источник: РИА "Новости"

«Быть удостоенным этой награды — большая честь для меня, и я бы хотел поблагодарить культурный фонд Сеульской премии мира за это решение. Эта награда принадлежит всему МОК и олимпийскому движению, потому что без поддержки стольких людей мне никогда бы не удалось достигнуть этого. Все мы, члены олимпийского движения, воспринимаем эту награду как стимул к дальнейшему укреплению наших стремлений по внесению своего вклада в установление мира, солидарности и единства человечества во всем его разнообразии с помощью спорта», — сказал Бах.

Бах стал 15-м лауреатом данной премии. Награда была вручена президенту МОК за оказание помощи через Олимпийский фонд помощи беженцам, учрежденный в сентябре 2017 года, создание олимпийской сборной беженцев, содействие в установлении мира между странами, в частности Южной и Северной Кореей, посредством спорта, а также за успешное проведение зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Сеульская премия мира была учреждена в 1990 году и вручается каждые два года. Цель этой премии — воплотить в жизнь стремление к миру на Корейском полуострове и во всем мире. Культурный фонд Сеульской премии мира состоит из 500 граждан Кореи и 800 иностранцев.