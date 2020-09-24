Президент МОК Томас Бах получил Сеульскую премию мира
ТАСС, 24 сентября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) получил Сеульскую премию мира 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.
ТАСС, 24 сентября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) получил Сеульскую премию мира 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.
«Быть удостоенным этой награды — большая честь для меня, и я бы хотел поблагодарить культурный фонд Сеульской премии мира за это решение. Эта награда принадлежит всему МОК и олимпийскому движению, потому что без поддержки стольких людей мне никогда бы не удалось достигнуть этого. Все мы, члены олимпийского движения, воспринимаем эту награду как стимул к дальнейшему укреплению наших стремлений по внесению своего вклада в установление мира, солидарности и единства человечества во всем его разнообразии с помощью спорта», — сказал Бах.
Бах стал 15-м лауреатом данной премии. Награда была вручена президенту МОК за оказание помощи через Олимпийский фонд помощи беженцам, учрежденный в сентябре 2017 года, создание олимпийской сборной беженцев, содействие в установлении мира между странами, в частности Южной и Северной Кореей, посредством спорта, а также за успешное проведение зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
Сеульская премия мира была учреждена в 1990 году и вручается каждые два года. Цель этой премии — воплотить в жизнь стремление к миру на Корейском полуострове и во всем мире. Культурный фонд Сеульской премии мира состоит из 500 граждан Кореи и 800 иностранцев.
Бах является президентом МОК с 2013 года. В прошлом — фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион 1976 года в командном первенстве, чемпион мира 1977 года в командном первенстве.