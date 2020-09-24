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16:59 (мск), источник: ТАСС

Исполком ОКР поддержал ужесточение антидопинговой политики организации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) поддержал ужесточение политики организации в области антидопинга. Об этом журналистам сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

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«Важно, что исполком ОКР поддержал изменения в следующей редакции — целый блок антидопинговых изменений, и самое существенное то, что ни одна федерация не может запросить финансирование ОКР на работу тренеров и специалистов, спортсмены которых отбывают дисквалификацию в связи с допингом, — сказал Поздняков. — Теперь дисквалификация относится ко всем тренерам и специалистам в период нарушения антидопинговых правил. Мы делаем это, чтобы продемонстрировать, что ОКР проводит политику нулевой толерантности к нарушениям».

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания, в которых ОКР будет выступать третьей стороной, состоятся в период с 2 по 5 ноября.

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