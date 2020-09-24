Исполком ОКР поддержал ужесточение антидопинговой политики организации

«Важно, что исполком ОКР поддержал изменения в следующей редакции — целый блок антидопинговых изменений, и самое существенное то, что ни одна федерация не может запросить финансирование ОКР на работу тренеров и специалистов, спортсмены которых отбывают дисквалификацию в связи с допингом, — сказал Поздняков . — Теперь дисквалификация относится ко всем тренерам и специалистам в период нарушения антидопинговых правил. Мы делаем это, чтобы продемонстрировать, что ОКР проводит политику нулевой толерантности к нарушениям».

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания, в которых ОКР будет выступать третьей стороной, состоятся в период с 2 по 5 ноября.