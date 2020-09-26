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11:20 (мск), источник: Sport24

У Олимпиады-2020 новая проблема: Оргкомитет не знает, что делать с жарой в условиях пандемии

Маски для участников — опасны.

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Источник: Sport24

Теперь до 2021 года можно говорить о том, какая же бедная и несчастная Олимпиада в Токио. И коронавирус ее перенес, и протесты спортсмены организовать хотят, и рабочие от жары умирают, и спонсоры сливаются… И дальше в таком духе. Сейчас толком не решена ни одна проблема. Вот, например, опять всплыла тема с невыносимой летней жарой.

Медики в Японии уже смирились с тем, что коронавирус вряд ли попрощается с миром так, чтобы безопасно было всем. Это значит, что маски участникам Игр носить все еще придется (они нарушают температурный режим тела). К такому ребята готовы не были. Предыдущие меры по борьбе с перегревом зрителей и участников теперь становятся бесполезными.

«Защитные маски закрывают рот, что затрудняет отвод тепла от тела, повышая риск теплового удара», — приводит Kyodo News слова Масуджи Хаттори, профессора медицинского колледжа Хиого.

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Отмена тестовых соревнования в Японии больше не позволяет экспериментировать в поисках идеальных мер по защите людей от жары. Организаторы лишь успели проверить эффективность установки на стадионах дополнительных навесов, палаток, душевых с эффектом тумана, а также решили позволить зрителям проносить на объекты безалкогольные напитки в бутылках объемом до 750 миллилитров. Будет у людей и возможность скачать мобильное приложение, которое показывает температуру на разных площадках.

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Представления же о влиянии жары на зрителей в масках у организаторов так и нет. При этом мнения на их счет у японцев разделились. Организаторы Игр считают, что первоочередное внимание нужно уделять профилактике коронавируса, а министерство образования выпустило рекомендации, согласно которым ученики должны снимать маски во время уроков и поездок в школу и из нее. Занятия же можно проводить только в классах, где есть рабочие кондиционеры.

Кажется, организаторам придется пойти по пути всех школ в стране. Неизвестно, что хуже — коронавирус или массовые тепловые удары. Японские производители уже подсуетились, разработав охлаждающие маски, но они пока не испытаны на практике. Идеальный вариант для организаторов Олимпиады — разработка мер по устранению двойной угрозы здоровью людей.

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