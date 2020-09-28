Старт эстафеты олимпийского огня состоится 25 марта 2021 года

Источник: AP 2020

Никаких изменений в расписание и маршрут не вносилось по сравнению с изначальным планом на этот год, который не удалось реализовать из-за пандемии коронавируса и переноса соревнований. Дата старта эстафеты, как и дата начала Игр, сдвинута на один день вперед. Забег, как и планировалось, продлится 121 день, а факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9bb26ab66a0b604902e5" data-vnd="9bb26ab66a0b604902e5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9bb26ab66a0b604902e5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с тем организаторы намерены принять ряд мер, касающихся профилактики распространения коронавируса. Также в целях экономии планируется сократить количество транспорта, следующего в колонне за бегунами с факелом, и масштаб сопутствующих праздничных мероприятий в каждой префектуре.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.