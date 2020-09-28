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11:21 (мск), источник: ТАСС

Старт эстафеты олимпийского огня состоится 25 марта 2021 года

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Старт эстафеты олимпийского огня перед запланированными на следующий год летними Играми в Токио пройдет 25 марта в префектуре Фукусима. Об этом сообщается в понедельник на сайте оргкомитета «Токио-2020».

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Источник: AP 2020

Никаких изменений в расписание и маршрут не вносилось по сравнению с изначальным планом на этот год, который не удалось реализовать из-за пандемии коронавируса и переноса соревнований. Дата старта эстафеты, как и дата начала Игр, сдвинута на один день вперед. Забег, как и планировалось, продлится 121 день, а факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

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Вместе с тем организаторы намерены принять ряд мер, касающихся профилактики распространения коронавируса. Также в целях экономии планируется сократить количество транспорта, следующего в колонне за бегунами с факелом, и масштаб сопутствующих праздничных мероприятий в каждой префектуре.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.

Олимпийский огонь был доставлен в Японию еще до решения о переносе Олимпиады. Лампада с пламенем сейчас временно выставлена на всеобщий показ в музее рядом с главным олимпийским стадионом.

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