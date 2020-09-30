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18:38 (мск), источник: ТАСС

Путин: Студенческий спорт в России имеет богатую историю и замечательные традиции

ТАСС, 30 сентября. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК. Фест». Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

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Источник: РИА "Новости"

«В нашей стране студенческий спорт имеет богатую историю и замечательные традиции. Мы по праву гордимся успехами и достижениями юных атлетов, той значимой ролью, которую играют студенческие спортивные клубы, другие объединения в продвижении в обществе, особенно среди молодежи, ценностей физической культуры и здорового образа жизни», — отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что фестиваль «АССК. Фест», который собрал Казани большую, дружную команду талантливых, целеустремленных юношей и девушек из многих регионов страны, пройдет на высокой творческой и соревновательной ноте, запомнится участникам насыщенной и разнообразной программой, а также окажет содействие развитию массового студенческого спорта.

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест» проходит в Казани с 30 сентября по 4 октября.

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