Путин: Студенческий спорт в России имеет богатую историю и замечательные традиции

Источник: РИА "Новости"

«В нашей стране студенческий спорт имеет богатую историю и замечательные традиции. Мы по праву гордимся успехами и достижениями юных атлетов, той значимой ролью, которую играют студенческие спортивные клубы, другие объединения в продвижении в обществе, особенно среди молодежи, ценностей физической культуры и здорового образа жизни», — отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что фестиваль «АССК. Фест», который собрал Казани большую, дружную команду талантливых, целеустремленных юношей и девушек из многих регионов страны, пройдет на высокой творческой и соревновательной ноте, запомнится участникам насыщенной и разнообразной программой, а также окажет содействие развитию массового студенческого спорта.