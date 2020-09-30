В Казани открылся фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест — 2020»

Источник: Reuters

«Используйте максимально тот шанс, те возможности, которые для вас открывает фестиваль АССК. Вы уже здесь, вы уже — лучшие, вы прошли отборочные этапы, поэтому здесь вам осталось показать все, на что вы способны, и немножечко больше», — сказала участникам фестиваля председатель АССК России, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a638d61fdf144006dd3" data-vnd="7a638d61fdf144006dd3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a638d61fdf144006dd3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В беседе с журналистами она отметила, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции Ассоциация студенческих спортивных клубов России организовала большое количество удаленных марафонов, конкурсов, индивидуальных тренировок. Это было необходимо, чтобы «студенты и члены спортивных клубов не закисали дома, не думали, чем им заняться, а все было взято в руки АССК», уточнила Исинбаева.

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«Я бы сказала, что [проведение фестиваля] безумно важно. Во-первых, потому, что фестиваль является кульминацией всех тех отборочных соревнований, которые проходили в течение учебного года и сегодня здесь у нас присутствуют лучшие из лучших, студенческие клубы, которые готовы состязаться и доказывать, кто из них лучший. Поэтому я считаю, что и для развития массового спорта это очень важно, для развития студенческого спорта это очень важно, и, самое главное, это цель, к которой стремятся все студенты, все участники и члены студенческих спортивных клубов», — сказала Исинбаева.

По данным Министерства спорта Татарстана, на площадке мероприятия — в деревне Универсиады в Казани — встретятся более 2,5 тыс. студентов российских вузов и ссузов. Цель фестиваля — развитие в стране массового студенческого спорта в стране. Планируется, что участники мероприятия подведут итоги сезона 2019/2020.