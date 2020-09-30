В Казани открылся фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест — 2020»
КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест — 2020» открылся в среду в Казани на площадке Аллеи флагов, сообщает корреспондент ТАСС.
КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест — 2020» открылся в среду в Казани на площадке Аллеи флагов, сообщает корреспондент ТАСС.
«Используйте максимально тот шанс, те возможности, которые для вас открывает фестиваль АССК. Вы уже здесь, вы уже — лучшие, вы прошли отборочные этапы, поэтому здесь вам осталось показать все, на что вы способны, и немножечко больше», — сказала участникам фестиваля председатель АССК России, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
В беседе с журналистами она отметила, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции Ассоциация студенческих спортивных клубов России организовала большое количество удаленных марафонов, конкурсов, индивидуальных тренировок. Это было необходимо, чтобы «студенты и члены спортивных клубов не закисали дома, не думали, чем им заняться, а все было взято в руки АССК», уточнила Исинбаева.
«Я бы сказала, что [проведение фестиваля] безумно важно.
По данным Министерства спорта Татарстана, на площадке мероприятия — в деревне Универсиады в Казани — встретятся более 2,5 тыс. студентов российских вузов и ссузов. Цель фестиваля — развитие в стране массового студенческого спорта в стране. Планируется, что участники мероприятия подведут итоги сезона 2019/2020.
В повестку форума также вошли финал конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб», образовательный проект «АССК.pro», суперфинал чемпионата АССК России, финал «Битвы болельщиков», а также деловая программа и спецпроект по инклюзивному спорту — баскетбол на колясках.