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12:26 (мск), источник: ТАСС

Минспорт и Новосибирская область подписали соглашение о сотрудничестве

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

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Источник: РИА "Новости"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил журналистам, что данное соглашение соотносится с реализацией нацпроекта «Демография». Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что соглашение станет важным шагом на пути взаимодействия министерства и региона. Министр отметил, что Новосибирская область имеет богатые олимпийские традиции.

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«Президент РФ поручил субъектами и федеральным министерствам провести корректировку национальных проектов и расширить горизонт планирования до 2030 года. И нам важно провести “сверку часов”, чтобы синхронизировать наши планы — как среднесрочные, так и долгосрочные», — отметил Травников.

Он рассказал, что подписание соглашения подтверждает обязательства региона по выполнению показателей нацпроекта «Демография» по привлечению жителей области к регулярным занятиям спортом. Для этого в регионе разработана стратегия по развитию материальной базы — от крупных инфраструктурных объектов до малых площадок.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019−2024 годы и реализующийся по указу президента РФ Владимира Путина, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет нацпроекта — 3,1 трлн рублей.

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