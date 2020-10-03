Минспорт и Новосибирская область подписали соглашение о сотрудничестве

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил журналистам, что данное соглашение соотносится с реализацией нацпроекта «Демография». Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что соглашение станет важным шагом на пути взаимодействия министерства и региона. Министр отметил, что Новосибирская область имеет богатые олимпийские традиции.

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«Президент РФ поручил субъектами и федеральным министерствам провести корректировку национальных проектов и расширить горизонт планирования до 2030 года. И нам важно провести “сверку часов”, чтобы синхронизировать наши планы — как среднесрочные, так и долгосрочные», — отметил Травников.

Он рассказал, что подписание соглашения подтверждает обязательства региона по выполнению показателей нацпроекта «Демография» по привлечению жителей области к регулярным занятиям спортом. Для этого в регионе разработана стратегия по развитию материальной базы — от крупных инфраструктурных объектов до малых площадок.