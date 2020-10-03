Поздняков: Российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпийским играм в Токио

Источник: РИА "Новости"

В сентябре глава МОК Томас Бах сообщил, то организация рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Японии в 2021 году.

«Для всего олимпийского движения этот год очень непростой, но все наши спортсмены — большие молодцы. Во время строго карантина они не теряли времени даром, тренировались даже в сложных условиях. Спортивные руководители их мотивировали всеми возможными способами, мы были очень активны в онлайне, в соцсетях», — сказал Поздняков.

«Сегодня наши федеральные центры открыты, и спортсмены тренируются там, готовятся к Олимпиаде, которая пройдет в следующем году. Недавнее выступление Томаса Баха вдохновляет всех нас, все большое олимпийское сообщество, вдохновляет продолжать работать дальше. Оргкомитет, который работает вместе с МОК, обещает нам провести эти Игры. И мы продолжим к ним готовиться до самого последнего момента», — добавил Поздняков.