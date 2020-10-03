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14:48 (мск), источник: ТАСС

Поздняков: Российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпийским играм в Токио

НОВОРОССИЙСК /Краснодарский край/, 3 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпийским играм, которые должны пройти в Токио в 2021 году, Олимпийский комитет России (ОКР) находится в контакте с оргкомитетом Игр и Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом журналистам в субботу рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре глава МОК Томас Бах сообщил, то организация рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Японии в 2021 году.

«Для всего олимпийского движения этот год очень непростой, но все наши спортсмены — большие молодцы. Во время строго карантина они не теряли времени даром, тренировались даже в сложных условиях. Спортивные руководители их мотивировали всеми возможными способами, мы были очень активны в онлайне, в соцсетях», — сказал Поздняков.

«Сегодня наши федеральные центры открыты, и спортсмены тренируются там, готовятся к Олимпиаде, которая пройдет в следующем году. Недавнее выступление Томаса Баха вдохновляет всех нас, все большое олимпийское сообщество, вдохновляет продолжать работать дальше. Оргкомитет, который работает вместе с МОК, обещает нам провести эти Игры. И мы продолжим к ним готовиться до самого последнего момента», — добавил Поздняков.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии были перенесены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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