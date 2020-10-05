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14:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рудковская показала четвертого ребенка, Боня похвасталась фото с Сафиным, Макгрегор — новым имиджем

Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

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У Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился сын.

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Златан Ибрагимович приобрел шикарный автомобиль в честь дня рождения.

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Конор Макгрегор изменил имидж.

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Марат Сафин встречается с Викторией Боней? Ведущая опубликовала фото с теннисистом.

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Каролин Возняцки изучает основы кунг-фу.

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Надежда Сергеева поделилась жаркими снимками с фотосессии.

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Интересный образ Дарьи Клишиной.

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