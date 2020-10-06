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12:12 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил до конца года принять стратегию развития физкультуры и спорта

НОВО-ОГАРЕВО, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству доработать стратегию развития физкультуры и спорта, рассчитанную на следующие десять лет, и принять этот документ до конца 2020 года. Во вторник глава государства провел в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

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Источник: AP 2020

«Я знаю, что члены Совета подготовили предметные предложения по дальнейшему развитию спортивной сферы. Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года», — поручил Путин.

Он отметил, что документ должен носить комплексный характер и стать одним из важных ресурсов достижения национальных целей развития в целом. «Физическая культура, спорт прямо влияют на качество жизни людей, на их здоровье, профессиональный настрой, продолжительность жизни, на трудоспособность, а значит могут и должны сыграть значимую роль в решении приоритетных задач, которые стоят перед страной и обществом в целом», — подчеркнул глава государства.

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