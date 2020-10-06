Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
12:39 (мск), источник: ТАСС

Матыцин отметил продуктивность системы развития спорта в России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стратегия развития спортивной отрасли в России реализуется продуктивно. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Главный показатель нашей работы — доля систематически занимающихся граждан, — сказал Матыцин, говоря о задачах на 2020 год. — За десятилетие в 2,5 раза вырос уровень обеспеченности населения объектами спорта. Возрожден всероссийский комплекс “Готов к труду и обороне”, в котором сегодня участвуют около 13 миллионов человек».

«Проведена реформа системы спортивной подготовки, она работает на основе соответствующей концепции на период до 2025 года, утвержденной правительством РФ на основании решения совета по спорту 2018 года и по поручению президента. Система, считаю, работает продуктивно, в чем я убедился, посетив за последний месяц 11 регионов и общаясь с руководителями субъектов», — добавил он.

Стратегия развития спорта до 2030 года разрабатывается с учетом федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в состав нацпроекта «Демография». Представить стратегию федеральному правительству Минспорт РФ планирует в ноябре 2020 года.

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Какие трансферы состоялись в последний день летнего окна
Зайцева объяснила манипуляции с допинг-пробами любовью к икре
Спортсменов-«наркоманов» хотят простить. Отменят ли отстранения
Будут ли россияне в первой десятке? Глобальный анонс драфта НХЛ
«Зенит» отдал Ригони в аренду «Эльче»
Один за всех: на «Ролан Гаррос» остался только Рублев
Все игроки сборной РФ тренируются в общей группе в Новогорске
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь