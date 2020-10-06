Матыцин отметил продуктивность системы развития спорта в России

Источник: РИА "Новости"

«Главный показатель нашей работы — доля систематически занимающихся граждан, — сказал Матыцин, говоря о задачах на 2020 год. — За десятилетие в 2,5 раза вырос уровень обеспеченности населения объектами спорта. Возрожден всероссийский комплекс “Готов к труду и обороне”, в котором сегодня участвуют около 13 миллионов человек».

«Проведена реформа системы спортивной подготовки, она работает на основе соответствующей концепции на период до 2025 года, утвержденной правительством РФ на основании решения совета по спорту 2018 года и по поручению президента. Система, считаю, работает продуктивно, в чем я убедился, посетив за последний месяц 11 регионов и общаясь с руководителями субъектов», — добавил он.