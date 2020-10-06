Спортсменов-«наркоманов» предлагают простить. Скандальные дисквалификации отменят?
Хоккеисту Евгению Кузнецову и многим другим, отбывающим наказание за употребление наркотических препаратов, могут отменить дисквалификации.
Хоккеисту Евгению Кузнецову и многим другим, отбывающим наказание за употребление наркотических препаратов, могут отменить дисквалификации.
Уже с 1 января 2021 года использование так называемых рекреационных наркотиков в спорте станет почти легальным. За них будет положено всего три месяца дисквалификации, вместо
Как бы то ни было, теперь наличие кокаина, героина, экстази и других синтетических наркотиков в организмах спортсменов практически перестанет интересовать антидопинговые органы. Но — только с 1 января. Атлеты, которые имели несчастье попасться на данных препаратах до этого срока, отбывают годы дисквалификации. В их числе, кстати, немало россиян, в том числе игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов, который получил за кокаин аж четыре года. И вот теперь появилась надежда, что эту странность устранят — и Кузнецов получит право играть за сборную гораздо раньше 2023-го.
Всемирная ассоциация спортсменов из игровых видов спорта обратилась с призывом ко Всемирному антидопинговому агентству, чтобы все действующие дисквалификации за наркотические препараты были пересмотрены.
— Ни один спортсмен не должен отбывать наказание ни на день дольше, чем положено, — говорится в заявлении ассоциации. — Спортсмены, употреблявшие наркотические препараты, делали это не с целью повышения результатов, а в рамках досуга, либо имеют побочные проблемы, связанные с зависимостью.
Но вот теперь возникает парадокс. Есть сотни спортсменов, которые отбывают длительные дисквалификации за наркотики прямо сейчас. И они негодуют: получается, если ты попался после 1 января 2021-го, то три месяца отдохнешь — и в бой. А вот если до, то будешь сидеть в дисквалификации по четыре года, как Евгений Кузнецов, например.
Поэтому Ассоциация, которая объединяет около 85 тысяч спортсменов, и предлагает ВАДА создать понятный механизм пересмотра действующих дисквалификаций. ВАДА обращение приняло, но конкретного ответа пока не дало.
Вроде бы посыл вполне логичный. Но если ВАДА пойдет на это, то получится полный коллапс всей антидопинговой системы. Допустим, футболист Роман Еременко, выступавший за ЦСКА,
Антидопинговое законодательство всегда стояло на том, что правила обратной силы не имеют. Иначе начинается полный дурдом: допустим, давайте перепроверим старые пробы на мельдоний. Он официально запрещен только четыре года, и выходит, масса старых медалей потенциально могут быть допинговыми.
Или вот анаболические стероиды — до середины 1970-х они вообще не были запрещены, хотя их огромное влияние на результат очевидно. Что мешает взять и обнулить хотя бы
Наталья Марьянчик