Спортсменов-«наркоманов» предлагают простить. Скандальные дисквалификации отменят?

Источник: AP 2020

Уже с 1 января 2021 года использование так называемых рекреационных наркотиков в спорте станет почти легальным. За них будет положено всего три месяца дисквалификации, вместо двух-четырех лет, как сейчас. А если спортсмен признает вину и соглашается пройти курс реабилитации — и того меньше. До сих пор главной причиной наказаний за наркотики в спорте был этический момент. Однако этика, видимо, меняется. Несмотря на то, что в огромном количестве стран хранение и сбыт любых наркотиков по-прежнему — уголовное преступление.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8fe5fe75a7b24bdfd5fb" data-vnd="8fe5fe75a7b24bdfd5fb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8fe5fe75a7b24bdfd5fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как бы то ни было, теперь наличие кокаина, героина, экстази и других синтетических наркотиков в организмах спортсменов практически перестанет интересовать антидопинговые органы. Но — только с 1 января. Атлеты, которые имели несчастье попасться на данных препаратах до этого срока, отбывают годы дисквалификации. В их числе, кстати, немало россиян, в том числе игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов, который получил за кокаин аж четыре года. И вот теперь появилась надежда, что эту странность устранят — и Кузнецов получит право играть за сборную гораздо раньше 2023-го.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

85 тысяч спортсменов поддерживают право Кузнецова вернуться

Всемирная ассоциация спортсменов из игровых видов спорта обратилась с призывом ко Всемирному антидопинговому агентству, чтобы все действующие дисквалификации за наркотические препараты были пересмотрены.

— Ни один спортсмен не должен отбывать наказание ни на день дольше, чем положено, — говорится в заявлении ассоциации. — Спортсмены, употреблявшие наркотические препараты, делали это не с целью повышения результатов, а в рамках досуга, либо имеют побочные проблемы, связанные с зависимостью.

Насчет зависимости, ВАДА, кстати, полностью согласно. Поэтому оно по факту и решило перестать бороться с легкими наркотиками. Деньги на тестирование уходят огромные, а по сути, эти препараты никак не связаны с идеей поднять результат. А ловить любителей легких развлечений — это все-таки скорее задача полиции, чем антидопинговых властей.

Но вот теперь возникает парадокс. Есть сотни спортсменов, которые отбывают длительные дисквалификации за наркотики прямо сейчас. И они негодуют: получается, если ты попался после 1 января 2021-го, то три месяца отдохнешь — и в бой. А вот если до, то будешь сидеть в дисквалификации по четыре года, как Евгений Кузнецов, например.

Поэтому Ассоциация, которая объединяет около 85 тысяч спортсменов, и предлагает ВАДА создать понятный механизм пересмотра действующих дисквалификаций. ВАДА обращение приняло, но конкретного ответа пока не дало.

Еременко может требовать компенсации ущерба?

Вроде бы посыл вполне логичный. Но если ВАДА пойдет на это, то получится полный коллапс всей антидопинговой системы. Допустим, футболист Роман Еременко, выступавший за ЦСКА, из-за кокаина пропустил два года профессиональной карьеры. Если теперь ВАДА пойдет на применение правил задним числом, то Еременко в теории вполне может потребовать компенсации убытков. Почему кому-то снизить срок отстранения задним числом можно, а ему — нет? Срок-то закончился, а потерянных контрактов не вернешь.

Антидопинговое законодательство всегда стояло на том, что правила обратной силы не имеют. Иначе начинается полный дурдом: допустим, давайте перепроверим старые пробы на мельдоний. Он официально запрещен только четыре года, и выходит, масса старых медалей потенциально могут быть допинговыми.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Или вот анаболические стероиды — до середины 1970-х они вообще не были запрещены, хотя их огромное влияние на результат очевидно. Что мешает взять и обнулить хотя бы ГДР-овские рекорды в плавании, которые уже стали притчей во языцех? Но нет — правила обратной силы не имеют, и точка. Если в случае с наркотиками ситуация повернется иначе, то это создаст крайне опасный прецедент. И судебные иски к ВАДА могут посыпаться, как снег в Альпах.