На строительство объектов Универсиады-2023 потратят 38 млрд рублей

«Строительные работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет. Предварительный общий объем средств на строительство и подготовку объектов — чуть более 38 млрд рублей», — сказал он.

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Куйвашев добавил, что в декабре 2020 года будет введена в эксплуатацию Академия волейбола имени Николая Карполя, в 2021 году — футбольный центр, дворец самбо, в течение 2022−2023 годов завершится строительство дворца дзюдо, Деревни спортсменов Универсиады и всех остальных объектов.