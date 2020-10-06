На строительство объектов Универсиады-2023 потратят 38 млрд рублей

«Строительные работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет. Предварительный общий объем средств на строительство и подготовку объектов — чуть более 38 млрд рублей», — сказал он.
Куйвашев добавил, что в декабре 2020 года будет введена в эксплуатацию Академия волейбола имени Николая Карполя, в 2021 году — футбольный центр, дворец самбо, в течение 2022−2023 годов завершится строительство дворца дзюдо, Деревни спортсменов Универсиады и всех остальных объектов.
Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.