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13:42 (мск), источник: ТАСС

На строительство объектов Универсиады-2023 потратят 38 млрд рублей

ТАСС, 6 октября. Объем средств, который будет затрачен на строительство и подготовку объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге, составит более 38 млрд руб. Строительство идет в соответствии с графиком, сообщил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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«Строительные работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет. Предварительный общий объем средств на строительство и подготовку объектов — чуть более 38 млрд рублей», — сказал он.

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Куйвашев добавил, что в декабре 2020 года будет введена в эксплуатацию Академия волейбола имени Николая Карполя, в 2021 году — футбольный центр, дворец самбо, в течение 2022−2023 годов завершится строительство дворца дзюдо, Деревни спортсменов Универсиады и всех остальных объектов.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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