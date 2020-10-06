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13:44 (мск), источник: ТАСС

Исинбаева попросила выделить средства на цифровизацию студенческого спорта

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, председатель Ассоциации студенческих спортклубов (АССК) Елена Исинбаева попросила выделить средства на цифровизацию студенческого спорта.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент студенческий спорт абсолютно неоцифрован, и те показатели, которые мы хотим видеть, их считать нельзя, — сказала Исинбаева на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. — В связи с этим я хотела бы обратиться к вам с просьбой выделить внебюджетные средства на оцифровку всего студенческого спорта и поручить это АССК, потому что мы знаем, как это сделать», — сказала Исинбаева.

«На оцифровку потребуется в районе 15 млн рублей. Я думаю, из внебюджетных средств их можно изыскать, чтобы выполнить задачу, а АССК потом может перед вами отчитаться», — добавила она.

По словам Исинбаевой, на сегодняшний день практика оцифровывания есть только у одного из студенческих клубов. «Ей можно поделиться и, соответственно, оцифровать весь студенческий спорт в стране, тогда показатели будут четкими. Сейчас они разнятся и нельзя точно сказать, сколько студентов будет вовлечено в спорт», — отметила она.

«На сегодняшний день у нас 362 студенческих спортивных клуба. Наша цель, чтобы их было более 500, и чтобы каждый вуз имел клуб, что позволит развить массовый спорт и вовлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни», — добавила она.
Исинбаева возглавила АССК в сентябре прошлого года.

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