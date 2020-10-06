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14:28 (мск), источник: ТАСС

Чернышенко: Нужно поставить точку в вопросе допинговых обвинений в адрес спортсменов РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. России необходимо окончательно поставить точку в вопросе, связанном с обвинением в использовании допинга российскими спортсменами. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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«Нужно ставить более амбициозные цели, если их не ставить, мы вообще никуда не придем. И мы сохраняем конкурентоспособность на международной арене, поэтому минимум в тройке сильнейших мы должны оставаться, понимая, что нас неспортивными методами будут от этого лидерства отталкивать, — сказал Чернышенко. — Для этого очень многое нужно будет сделать, и здесь не только от спортсменов это будет зависеть — к ним вообще вопросов нет. Есть прекрасные условия, тренеры, они готовы выступать, но это прежде всего восстановление наших прав, наших спортсменов в организациях и взаимодействие в международном сотрудничестве».

«Нам очень нужно поставить точку во вопросах допинга. Очень четко нужно, чтобы весь мир видел нашу нулевую терпимость к этому злу», — добавил он.

По словам Чернышенко, необходимо увеличивать количество своих представителей в международных спортивных федерациях. «Нужно увеличить сократившееся наше представительство в международных организациях, иначе мы просто не у дел остаемся и не можем на это влиять», — подчеркнул он.

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