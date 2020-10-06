Чернышенко: Нужно поставить точку в вопросе допинговых обвинений в адрес спортсменов РФ

«Нужно ставить более амбициозные цели, если их не ставить, мы вообще никуда не придем. И мы сохраняем конкурентоспособность на международной арене, поэтому минимум в тройке сильнейших мы должны оставаться, понимая, что нас неспортивными методами будут от этого лидерства отталкивать, — сказал Чернышенко. — Для этого очень многое нужно будет сделать, и здесь не только от спортсменов это будет зависеть — к ним вообще вопросов нет. Есть прекрасные условия, тренеры, они готовы выступать, но это прежде всего восстановление наших прав, наших спортсменов в организациях и взаимодействие в международном сотрудничестве».
«Нам очень нужно поставить точку во вопросах допинга. Очень четко нужно, чтобы весь мир видел нашу нулевую терпимость к этому злу», — добавил он.
По словам Чернышенко, необходимо увеличивать количество своих представителей в международных спортивных федерациях. «Нужно увеличить сократившееся наше представительство в международных организациях, иначе мы просто не у дел остаемся и не можем на это влиять», — подчеркнул он.