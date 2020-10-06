Путин: власти РФ продолжат поддержку паралимпийского движения в стране

«Мы по праву гордимся выдающимися достижениями наших паралимпийцев, и в этом большая заслуга всех организаторов паралимпийского движения, специалистов, которые работают с этой категорией наших спортсменов», — сказал президент.
При этом Путин подчеркнул, что успехи в этой сфере связаны не с поддержкой со стороны администрации президента или главы государства, «дело в том, что государство в целом выстроило этот вектор как важнейший в своей работе по данному направлению».
«Будем так делать и в будущем, даже не сомневаюсь. И надеемся на новые достижения наших паралимпийцев», — заявил президент.