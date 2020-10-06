Путин высказался об отстранении российских спортсменов

Источник: Reuters

«Нас время от времени неспортивными способами отталкивают от заслуженных нашими спортсменами рубежей — это правда. Но что делать? Играем на чужом поле и, чтобы выигрывать, нужно не ныть, а просто быть на голову сильнее наших соперников», — заявил Путин.

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9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года, а также запретило проводить на территории страны крупные международные турниры. Кроме того, Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.