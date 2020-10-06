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6 октября, источник: Lenta.Ru

Путин высказался об отстранении российских спортсменов

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, высказался об отстранении российских спортсменов. Его выступление доступно на телеканале «Россия 24».

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Источник: Reuters

«Нас время от времени неспортивными способами отталкивают от заслуженных нашими спортсменами рубежей — это правда. Но что делать? Играем на чужом поле и, чтобы выигрывать, нужно не ныть, а просто быть на голову сильнее наших соперников», — заявил Путин.

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9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года, а также запретило проводить на территории страны крупные международные турниры. Кроме того, Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

При этом глава WADA Витольд Банька пообещал защитить права невиновных спортсменов. Отдельные российские спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговому скандалу, смогут участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

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