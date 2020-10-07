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15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Всероссийская Универсиада-2020 в Екатеринбурге пройдет без зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Всероссийская летняя Универсиада, которая стартует в среду в Екатеринбурге, пройдет без культурной программы и зрителей из-за пандемии коронавируса, сообщил журналистам вице-президент Российского студенческого спортивного союза Евгений Шурманов.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы с удовольствием на всех мероприятиях организуем культурную программу для наших участников. В этот раз, к сожалению, из-за сложившейся ситуации единственное, что мы можем предложить — онлайн-трансляции всех соревнований», — сказал он.

Шурманов добавил, что соревнования проходят без зрителей, участников из мест проживания доставляют до места соревнований, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

Всероссийская летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 7 по 17 октября. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 13 видам спорта. Будет разыграно 246 комплектов медалей. Ожидается участие 3,2 тысячи спортсменов из 47 регионов России.

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