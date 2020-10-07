Организаторы ОИ-2021 планируют сэкономить на их проведении €241 миллион
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Организаторы Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2021 году, планируют урезать расходы на проведение Игр на 241 миллион евро, сообщает АФП.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Организаторы Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2021 году, планируют урезать расходы на проведение Игр на 241 миллион евро, сообщает АФП.
Такое заявление оргкомитет Олимпиады сделал в среду. Экономия будет достигнута за счет различных уже принятых мер по упрощению и оптимизации в целях сокращения масштабов мероприятия, а также за счет сокращения расходов на персонал и визуальное оформление.
Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год