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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Организаторы ОИ-2021 планируют сэкономить на их проведении €241 миллион

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Организаторы Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2021 году, планируют урезать расходы на проведение Игр на 241 миллион евро, сообщает АФП.

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Источник: Спорт РИА Новости

Такое заявление оргкомитет Олимпиады сделал в среду. Экономия будет достигнута за счет различных уже принятых мер по упрощению и оптимизации в целях сокращения масштабов мероприятия, а также за счет сокращения расходов на персонал и визуальное оформление.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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