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13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент МОК пригрозил Беларуси возможными санкциями

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит расследование возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава МОК Томас Бах, по словам которого, в случае вмешательства государства в спорт возможны санкции.

Напомним, главой национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси является президент страны Александр Лукашенко.

«За последние недели мы получили много тревожащих нас писем от спортсменов и журналистов о возможном политическом вмешательстве в спорт НОК Беларуси и спортивных федераций, которые в него входят. МОК 26 сентября отправил письмо главе НОК Беларуси, чтобы получить заверения в том, что белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио и Пекине, несмотря на их желание высказать отношение к тем непростым событиям, которые происходят в стране.

Мы очень внимательно следим, чтобы НОК любой страны уважал принципы Олимпийской хартии, все спортсмены могли пользоваться правами, которые в ней прописаны, и не дискриминировались за их политические взгляды. Исполком решил, что продолжит расследование в отношении этого дела, чтобы удостовериться, что Олимпийская хартия не нарушается. Если будут выявлены нарушения Олимпийской хартии, исполком может принять те или иные санкции. Главное для нас — защитить интересы спортсменов, — цитирует Баха ТАСС.

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