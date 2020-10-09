Исполком МОК утвердил дату проведения 137-й сессии в Афинах

Именно на этой сессии состоятся выборы президента МОК. Томас Бах ранее, на 136-й сессии в июле, заявил, что готов избраться на второй срок. Прием заявок от кандидатов на президентский пост завершится за три месяца до начала сессии и продлится до 30 ноября. Если среди членов МОК не найдется желающих составить Баху конкуренцию, выборы пройдут на безальтернативной основе.

В связи с переносом Олимпийских игр в Токио МОК принял решение провести в 2021 году две сессии. Вторая пройдет перед стартом Игр в японской столице. Срок полномочий избранного весной президента МОК будет отсчитываться с августа 2021 года после окончания Игр в Токио.

Исполком МОК также заслушал специальные доклады по состоянию дел в Международной ассоциации бокса (AIBA) и Международной федерации тяжелой атлетики. Как отметил председатель мониторинговой комиссии Ненад Лалович, вопросы к AIBA по ряду направлений, в том числе формированию руководящих органов, остаются.