Токио не комментирует утверждения о попытках России сорвать Олимпиаду

«Нам известно об этом сообщении британской стороны, — сказал он. — Правительство Японии собирает соответствующую информацию, однако мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу».

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Генсек кабинета заверил, что Токио примет все меры для защиты токийской летней Олимпиады от кибернападений.

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«Мы не игнорируем угрозу злонамеренных кибернетических атак, которые угрожают основам демократии, — заявил генсек кабинета. — Все заинтересованные ведомства Японии намерены коллективно и сообща бороться против таких опасностей. Мы намерены укреплять центр кибернетической безопасности, который будет надежно защищать предстоящую Олимпиаду от подобных угроз».

МИД Великобритании в понедельник выступил с утверждениями о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Соответствующее заявление главы ведомства Доминика Рааба было опубликовано на сайте Форин оффиса.

Британский МИД и Национальный центр кибербезопасности Великобритании утверждают, что российские хакеры из ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) проводили «кибернетическую разведоперацию», целью которой стали организаторы игр, их спонсоры и логистические компании. Это якобы делалось, чтобы вывести из строя компьютерные системы, помешав проведению соревнований.