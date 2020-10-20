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09:16 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Возможные кибератаки не нанесли значительного урона проведению Олимпиады в Токио

ТАСС, 20 октября. Возможные кибератаки не воздействовали на проведение Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оргкомитет Игр.

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В оргкомитете отметили, что на его операции «не наблюдалось значительного воздействия».

МИД Великобритании в понедельник выступил с утверждениями о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Соответствующее заявление главы ведомства Доминика Рааба было опубликовано на сайте Форин оффиса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Москва ранее неоднократно отвергала обвинения западных стран в организации кибератак.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.

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