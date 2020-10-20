Reuters: Возможные кибератаки не нанесли значительного урона проведению Олимпиады в Токио

В оргкомитете отметили, что на его операции «не наблюдалось значительного воздействия».

МИД Великобритании в понедельник выступил с утверждениями о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Соответствующее заявление главы ведомства Доминика Рааба было опубликовано на сайте Форин оффиса.

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Москва ранее неоднократно отвергала обвинения западных стран в организации кибератак.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.