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10:16 (мск), источник: ТАСС

Атаки на компьютеры оргкомитета Олимпиады в Токио не причинили ущерба

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Компьютерные системы оргкомитета летней Олимпиады в Токио постоянно подвергаются различным кибератакам, однако они не причинили существенного ущерба. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель пресс-службы оргкомитета. Он прокомментировал таким образом утверждение британского МИД о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак якобы пытались сорвать Олимпиаду в Токио.

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«Мы замечаем, что цифровые платформы оргкомитета “Токио-2020” непрерывно подвергаются кибератакам разного масштаба, — сказал представитель. — Однако они не причинили серьезного ущерба нашей деятельности. Мы не придаем огласке содержание наших мер по отражению таких атак, однако намерены их последовательно принимать в тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами».

Ранее во вторник генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что правительство Японии знает об утверждениях британской стороны, но не комментирует их. Токио, по его словам, собирает и анализирует соответствующую информацию. Генсек кабинета заверил, что правительство примет все меры для защиты токийской летней Олимпиады от кибернетических нападений.

МИД Великобритании в понедельник выступил с утверждениями о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Соответствующее заявление главы ведомства Доминика Рааба было опубликовано на сайте Форин оффиса.

Британский МИД и Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявляют, что российские хакеры из ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) проводили «кибернетическую разведоперацию», целью которой стали организаторы Игр, их спонсоры и логистические компании. Это якобы делалось, чтобы вывести из строя компьютерные системы, помешав проведению соревнований. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения западных стран в организации кибератак.

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