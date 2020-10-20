Атаки на компьютеры оргкомитета Олимпиады в Токио не причинили ущерба

«Мы замечаем, что цифровые платформы оргкомитета “Токио-2020” непрерывно подвергаются кибератакам разного масштаба, — сказал представитель. — Однако они не причинили серьезного ущерба нашей деятельности. Мы не придаем огласке содержание наших мер по отражению таких атак, однако намерены их последовательно принимать в тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами».
Ранее во вторник генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что правительство Японии знает об утверждениях британской стороны, но не комментирует их. Токио, по его словам, собирает и анализирует соответствующую информацию. Генсек кабинета заверил, что правительство примет все меры для защиты токийской летней Олимпиады от кибернетических нападений.
МИД Великобритании в понедельник выступил с утверждениями о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Соответствующее заявление главы ведомства Доминика Рааба было опубликовано на сайте Форин оффиса.
Британский МИД и Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявляют, что российские хакеры из ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) проводили «кибернетическую разведоперацию», целью которой стали организаторы Игр, их спонсоры и логистические компании. Это якобы делалось, чтобы вывести из строя компьютерные системы, помешав проведению соревнований. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения западных стран в организации кибератак.