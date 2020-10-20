МОК назвал кибербезопасность одним из приоритетных направлений деятельности организации

«МОК и оргкомитеты Олимпийских игр определили кибербезопасность как приоритетную область и многое вкладывают, чтобы предоставить Олимпиаде наилучшую возможную среду в этом направлении. Учитывая характер темы, мы не разглашаем эти меры», — сказано в заявлении.

МИД Великобритании в понедельник выступил с утверждениями о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Соответствующее заявление главы ведомства Доминика Рааба было опубликовано на сайте Форин оффиса.

Ранее во вторник генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что правительство знает об утверждениях британской стороны, но не комментирует их. Токио, по его словам, собирает и анализирует соответствующую информацию. Генсек кабинета заверил, что правительство примет все меры для защиты токийской летней Олимпиады от кибернетических нападений.

Британский МИД и Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявляют, что российские хакеры из ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) проводили «кибернетическую разведоперацию», целью которой стали организаторы Игр, их спонсоры и логистические компании. Это якобы делалось, чтобы вывести из строя компьютерные системы, помешав проведению соревнований. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения западных стран в организации кибератак.