Матыцин указал на важность баланса в возведении крупных и малых спортивных объектов в РФ

«У нас огромная страна, есть возможность и необходимость строить как крупные объекты, так и доступные, легковозводимые, — сказал Матыцин. — Каждый регион должен определить свою стратегию развития в совершенствовании инфраструктуры. Для этого мы на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта представили стратегию развития до 2030 года, которая предполагает разработку региональной стратегии. Надеемся, что будет найден баланс между крупными и малыми спортивными объектами, и те и другие выполняют очень важную социальную функцию».