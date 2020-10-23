Матыцин указал на важность баланса в возведении крупных и малых спортивных объектов в РФ
КАЛИНИНГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках открытия крупнейшего в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках открытия крупнейшего в Калининграде
«У нас огромная страна, есть возможность и необходимость строить как крупные объекты, так и доступные, легковозводимые, — сказал Матыцин. — Каждый регион должен определить свою стратегию развития в совершенствовании инфраструктуры. Для этого мы на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта представили стратегию развития до 2030 года, которая предполагает разработку региональной стратегии. Надеемся, что будет найден баланс между крупными и малыми спортивными объектами, и те и другие выполняют очень важную социальную функцию».
«На примере Калининградской области я вижу, что гармонию возможно найти при участии и государства, и бизнес-сообщества», — добавил министр.
Стратегия развития спорта до 2030 года разрабатывается с учетом федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в состав нацпроекта «Демография». Проект стратегии согласован со всеми заинтересованными министерствами и субъектами РФ, прошел общественное обсуждение и учитывает практически все предложения.