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16:39 (мск), источник: ТАСС

Матыцин указал на важность баланса в возведении крупных и малых спортивных объектов в РФ

КАЛИНИНГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках открытия крупнейшего в Калининграде физкультурно-оздоровительного комплекса «Автотор-Арена» выразил надежду на то, что субъекты РФ будут соблюдать баланс в строительстве крупных и малых спортивных объектов. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас огромная страна, есть возможность и необходимость строить как крупные объекты, так и доступные, легковозводимые, — сказал Матыцин. — Каждый регион должен определить свою стратегию развития в совершенствовании инфраструктуры. Для этого мы на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта представили стратегию развития до 2030 года, которая предполагает разработку региональной стратегии. Надеемся, что будет найден баланс между крупными и малыми спортивными объектами, и те и другие выполняют очень важную социальную функцию».

«На примере Калининградской области я вижу, что гармонию возможно найти при участии и государства, и бизнес-сообщества», — добавил министр.

Стратегия развития спорта до 2030 года разрабатывается с учетом федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в состав нацпроекта «Демография». Проект стратегии согласован со всеми заинтересованными министерствами и субъектами РФ, прошел общественное обсуждение и учитывает практически все предложения.

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