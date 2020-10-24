Олег Матыцин: Задача на ОИ — попасть в тройку сильнейших, мы от нее не отступаем
Министр спорта РФ Олег Матыцин озвучил задачи, стоящие перед российскими спортсменами на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Министр спорта РФ Олег Матыцин озвучил задачи, стоящие перед российскими спортсменами на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
— Главная наша задача — обеспечить спортсменам
— Я уверен, что к летним Олимпийским играм в Токио мы завоюем максимальное количество лицензий в командных и индивидуальных видах спорта. Что касается зимних Игр-2022 в Пекине, решающим будет сезон-2020/21. Мы надеемся, что все соревнования состоятся, потому что иначе международным федерациям будет очень сложно принять решение о направлении спортсменов, определении квот для участия.
— У нас самые амбициозные задачи, но мы должны понимать, что нынешние условия, связанные и с пандемией, и с санкциями против наших спортсменов (в основном я имею в виду легкую атлетику), могут скорректировать эти планы. Задача — попасть в тройку сильнейших стран, мы от нее не отступаем и будем делать всё необходимое, чтобы эту задачу решить, — сказал Матыцин в эфире канала «Матч! Страна».
Напомним, летние Олимпийские игры в Токио должны состояться летом 2021 года. Зимние Игры в Пекине запланированы на февраль 2022 года.