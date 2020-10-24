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12:05 (мск), источник: Матч ТВ

Олег Матыцин: Задача на ОИ — попасть в тройку сильнейших, мы от нее не отступаем

Министр спорта РФ Олег Матыцин озвучил задачи, стоящие перед российскими спортсменами на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

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Источник: AP 2020

— Главная наша задача — обеспечить спортсменам учебно-тренировочный процесс на наших федеральных базах сборных команд. В основном это происходит сейчас в России. Также необходимо обеспечить единство календарного плана, потому что только лишь подготовка не может решить задачу успешного выступления на соревнованиях. Спортсменам нужен соревновательный опыт для психологической подготовки, энергии взаимодействия с партнерами. Уже после карантина мы провели более 100 соревнований в России, до конца года планируем провести еще более 100. С международным календарем сложнее — мы видим, что опасность распространения коронавируса продолжает корректировать его.

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— Я уверен, что к летним Олимпийским играм в Токио мы завоюем максимальное количество лицензий в командных и индивидуальных видах спорта. Что касается зимних Игр-2022 в Пекине, решающим будет сезон-2020/21. Мы надеемся, что все соревнования состоятся, потому что иначе международным федерациям будет очень сложно принять решение о направлении спортсменов, определении квот для участия.

— У нас самые амбициозные задачи, но мы должны понимать, что нынешние условия, связанные и с пандемией, и с санкциями против наших спортсменов (в основном я имею в виду легкую атлетику), могут скорректировать эти планы. Задача — попасть в тройку сильнейших стран, мы от нее не отступаем и будем делать всё необходимое, чтобы эту задачу решить, — сказал Матыцин в эфире канала «Матч! Страна».

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио должны состояться летом 2021 года. Зимние Игры в Пекине запланированы на февраль 2022 года.

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