Японский премьер пообещал обязательно провести токийскую Олимпиаду в 2021 году

«Я преисполнен решимости, — сказал премьер, — провести летом будущего года в Токио Олимпийские и Паралимпийские игры в качестве свидетельства того, что человечество одержало победу над коронавирусом. Мы приложим все силы к безопасной организации этих состязаний».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b24a06252f60ee5b092" data-vnd="1b24a06252f60ee5b092" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b24a06252f60ee5b092" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Премьер утверждал, что с конца июня число выявленных заражений коронавирусом стало в Японии сокращаться. «Однако сейчас, — признал он, — эта тенденция затормозилась, и ситуация остается непредсказуемой. Мы будем работать над тем, чтобы предотвратить взрывное распространение заражений».

Премьер при этом пообещал принять меры к оживлению общественной и экономической жизни в стране.

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«К первой половине будущего года, — сказал он, — мы обеспечим необходимое количество вакцины для всего населения, убедившись в ее надежности и эффективности. Вакцинация будет проводиться бесплатно. Приоритет будет при этом отдан пожилым людям, хроническим больным и медицинскому персоналу».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на год и теперь должны состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.

Ранее сообщалось, что правительство Японии обяжет участников Олимпиады пройти тест на коронавирус по прилете в Японию, а также перед вылетом из страны по окончании Игр.

Если у атлетов, прибывающих из-за границы, будет справка о сделанном тесте на коронавирус с отрицательным результатом, им разрешат не проходить двухнедельный карантин.