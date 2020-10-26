Японский премьер пообещал обязательно провести токийскую Олимпиаду в 2021 году
ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/.
ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/.
«Я преисполнен решимости, — сказал премьер, — провести летом будущего года в Токио Олимпийские и Паралимпийские игры в качестве свидетельства того, что человечество одержало победу над коронавирусом. Мы приложим все силы к безопасной организации этих состязаний».
Премьер утверждал, что с конца июня число выявленных заражений коронавирусом стало в Японии сокращаться. «Однако сейчас, — признал он, — эта тенденция затормозилась, и ситуация остается непредсказуемой. Мы будем работать над тем, чтобы предотвратить взрывное распространение заражений».
Премьер при этом пообещал принять меры к оживлению общественной и экономической жизни в стране.
«К первой половине будущего года, — сказал он, — мы обеспечим необходимое количество вакцины для всего населения, убедившись в ее надежности и эффективности. Вакцинация будет проводиться бесплатно. Приоритет будет при этом отдан пожилым людям, хроническим больным и медицинскому персоналу».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что правительство Японии обяжет участников Олимпиады пройти тест на коронавирус по прилете в Японию, а также перед вылетом из страны по окончании Игр.
Если у атлетов, прибывающих