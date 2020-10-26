Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
11:21 (мск), источник: ТАСС

Японский премьер пообещал обязательно провести токийскую Олимпиаду в 2021 году

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен обязательно провести в Токио Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2021 года в качестве символа победы человечества над коронавирусом. Об этом он заявил в понедельник в своей первой программной речи в парламенте.

Наверх
Источник: Reuters

«Я преисполнен решимости, — сказал премьер, — провести летом будущего года в Токио Олимпийские и Паралимпийские игры в качестве свидетельства того, что человечество одержало победу над коронавирусом. Мы приложим все силы к безопасной организации этих состязаний».

Во время загрузки произошла ошибка.

Премьер утверждал, что с конца июня число выявленных заражений коронавирусом стало в Японии сокращаться. «Однако сейчас, — признал он, — эта тенденция затормозилась, и ситуация остается непредсказуемой. Мы будем работать над тем, чтобы предотвратить взрывное распространение заражений».

Премьер при этом пообещал принять меры к оживлению общественной и экономической жизни в стране.

Читайте также
СМИ: В Японии могут в ноябре начать возвращать деньги за билеты на перенесенную Олимпиаду

«К первой половине будущего года, — сказал он, — мы обеспечим необходимое количество вакцины для всего населения, убедившись в ее надежности и эффективности. Вакцинация будет проводиться бесплатно. Приоритет будет при этом отдан пожилым людям, хроническим больным и медицинскому персоналу».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на год и теперь должны состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.

Ранее сообщалось, что правительство Японии обяжет участников Олимпиады пройти тест на коронавирус по прилете в Японию, а также перед вылетом из страны по окончании Игр.


Международный олимпийский комитет уверен, что Игры в Токио продолжатся со зрителями
Ruptly

Если у атлетов, прибывающих из-за границы, будет справка о сделанном тесте на коронавирус с отрицательным результатом, им разрешат не проходить двухнедельный карантин.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.
Читайте также
 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Когда вы выходите против меня, вы пытаетесь вытащить еду изо рта у моего ребенка"
Стал известен преемник Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Тренер Гейджи рассказал об отношении к Нурмагомедову после боя
Игрок «Баварии» с ложным тестом на COVID сможет сыграть с «Локо»
Коварный риттбергер и заводная птица. Щербакова - лучшая на КР
«Барселона» направила жалобу из-за судейства в матче с «Реалом»
Теплые кроссовки и классные куртки продают по смешным ценам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь