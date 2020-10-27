Россия теперь вторая в Сочи-2014 и 12-я — в Ванкувере-2010
Антидопинговая панель спортивного арбитражного суда аннулировала результаты российского биатлониста Евгения Устюгова на Олимпиадах 2010 и 2014 годов.
Антидопинговая панель спортивного арбитражного суда аннулировала результаты российского биатлониста Евгения Устюгова на Олимпиадах 2010 и 2014 годов.
После этого сборная России лишилась двух олимпийских медалей Ванкувера и золота игр в Сочи. Теперь в двух гонках канадской Олимпиады поменяются тройки призеров.
Золото
В общекомандном зачете сборная России пропустит вперед Францию и опустится на 12-е место. Словакия по новым данным поднимется на 16-е место, обогнав Италию и Белоруссию, а Швеция укрепится на седьмой позиции.
После дисквалификации Устюгова и аннулирования вместе с ней результатов биатлонной эстафетной команды сборная России в очередной раз лишилась первого место в общем зачете Олимпиады-2014. Россияне, у которых осталось 10 золотых медалей (в феврале 2014-го было 13) пропустили вперед ожидающую дополнительной бронзы сборную Норвегии. Германия после получения еще одного биатлонного золота поднимется на пятое место, а Австрия с дополнительным серебром останется девятой.