Россия теперь вторая в Сочи-2014 и 12-я — в Ванкувере-2010

После этого сборная России лишилась двух олимпийских медалей Ванкувера и золота игр в Сочи. Теперь в двух гонках канадской Олимпиады поменяются тройки призеров.

Золото масс-старта перейдет к французу Мартену Фуркаду, серебро достанется словаку Паволу Хурайту, а бронза — австрийцу Кристофу Зуманну. Кроме того, бронзовыми призерами игр вместо российских эстафетчиков окажутся шведы Фредрик Линдстрем, Карл-Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри.

В общекомандном зачете сборная России пропустит вперед Францию и опустится на 12-е место. Словакия по новым данным поднимется на 16-е место, обогнав Италию и Белоруссию, а Швеция укрепится на седьмой позиции.