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13:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия теперь вторая в Сочи-2014 и 12-я — в Ванкувере-2010

Антидопинговая панель спортивного арбитражного суда аннулировала результаты российского биатлониста Евгения Устюгова на Олимпиадах 2010 и 2014 годов.

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Источник: Спорт-Экспресс

После этого сборная России лишилась двух олимпийских медалей Ванкувера и золота игр в Сочи. Теперь в двух гонках канадской Олимпиады поменяются тройки призеров.

Золото масс-старта перейдет к французу Мартену Фуркаду, серебро достанется словаку Паволу Хурайту, а бронза — австрийцу Кристофу Зуманну. Кроме того, бронзовыми призерами игр вместо российских эстафетчиков окажутся шведы Фредрик Линдстрем, Карл-Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри.

В общекомандном зачете сборная России пропустит вперед Францию и опустится на 12-е место. Словакия по новым данным поднимется на 16-е место, обогнав Италию и Белоруссию, а Швеция укрепится на седьмой позиции.

После дисквалификации Устюгова и аннулирования вместе с ней результатов биатлонной эстафетной команды сборная России в очередной раз лишилась первого место в общем зачете Олимпиады-2014. Россияне, у которых осталось 10 золотых медалей (в феврале 2014-го было 13) пропустили вперед ожидающую дополнительной бронзы сборную Норвегии. Германия после получения еще одного биатлонного золота поднимется на пятое место, а Австрия с дополнительным серебром останется девятой.

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