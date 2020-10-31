Белоруссия задействует дальневосточные российские базы перед ОИ в Токио

В пятницу и субботу в Бресте проходит совместное заседание коллегий министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта и туризма Белоруссии.
«Вопросов много. Один из них — подготовка к Олимпийским играм (в Токио). Мы с предшественником Олега Васильевича (Матыцина), Павлом Колобковым достигли договоренностей, что белорусские спортсмены могут использовать российские базы, в первую очередь дальневосточные, для подготовки и акклиматизации перед Играми. Сегодня мы готовы продолжить это сотрудничество с учетом того, что пандемия внесла коррективы в сроки проведения Олимпиады — то есть на год сместились даты, поэтому сместились и акценты подготовки спортсменов национальной сборной, календарные планы, модели сборов», — приводит слова Ковальчука пресс-служба Минспорта России.
«Мы должны обсудить, как мы сможем использовать базы для более качественной подготовки к Токио. В марте-апреле мы сможем отправить в Приморский край специалистов, чтобы оценить уровень баз, и их оснащенность на предмет того, по каким видам спорта еще мы могли бы отправить спортсменов. Потому что легкая атлетика и бокс уже активно прорабатывают возможность размещения на дальневосточных базах», — добавил министр.