Белоруссия задействует дальневосточные российские базы перед ОИ в Токио

В пятницу и субботу в Бресте проходит совместное заседание коллегий министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта и туризма Белоруссии.

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«Вопросов много. Один из них — подготовка к Олимпийским играм (в Токио). Мы с предшественником Олега Васильевича (Матыцина), Павлом Колобковым достигли договоренностей, что белорусские спортсмены могут использовать российские базы, в первую очередь дальневосточные, для подготовки и акклиматизации перед Играми. Сегодня мы готовы продолжить это сотрудничество с учетом того, что пандемия внесла коррективы в сроки проведения Олимпиады — то есть на год сместились даты, поэтому сместились и акценты подготовки спортсменов национальной сборной, календарные планы, модели сборов», — приводит слова Ковальчука пресс-служба Минспорта России.