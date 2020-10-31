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14:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белоруссия задействует дальневосточные российские базы перед ОИ в Токио

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Белорусские спортсмены хотели бы использовать российские дальневосточные спортивные базы для финального этапа подготовки к Олимпийским играм в Токио в 2021 году, сообщил глава министерства спорта и туризма республики Сергей Ковальчук.

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В пятницу и субботу в Бресте проходит совместное заседание коллегий министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта и туризма Белоруссии.

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«Вопросов много. Один из них — подготовка к Олимпийским играм (в Токио). Мы с предшественником Олега Васильевича (Матыцина), Павлом Колобковым достигли договоренностей, что белорусские спортсмены могут использовать российские базы, в первую очередь дальневосточные, для подготовки и акклиматизации перед Играми. Сегодня мы готовы продолжить это сотрудничество с учетом того, что пандемия внесла коррективы в сроки проведения Олимпиады — то есть на год сместились даты, поэтому сместились и акценты подготовки спортсменов национальной сборной, календарные планы, модели сборов», — приводит слова Ковальчука пресс-служба Минспорта России.

«Мы должны обсудить, как мы сможем использовать базы для более качественной подготовки к Токио. В марте-апреле мы сможем отправить в Приморский край специалистов, чтобы оценить уровень баз, и их оснащенность на предмет того, по каким видам спорта еще мы могли бы отправить спортсменов. Потому что легкая атлетика и бокс уже активно прорабатывают возможность размещения на дальневосточных базах», — добавил министр.

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