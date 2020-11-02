Встать, CAS идет! Судьба российского спорта зависит от слушаний иска WADA к РУСАДА
Коротко о важном и судьбоносном процессе для всего отечественного спорта.
Коротко о важном и судьбоносном процессе для всего отечественного спорта.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне со 2 по 5 ноября рассмотрит иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Слушания в CAS
Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, точку в разбирательстве должен поставить CAS.
Судьями назначены Марк Уильямс (Австралия), Луиджи Фумагалли (Италия) и Хамид Гарави (Франция/Иран).
Главными участниками судебного разбирательства станут WADA и РУСАДА. Третьей стороной выступят Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Европейские олимпийские комитеты, Международная федерация хоккея (IIHF) и ряд российских спортсменов.
Олимпийский и Паралимпийский комитеты России будут просить CAS установить неправомерность применения к ним санкций и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовывать права, которые прописаны в Олимпийской хартии (выступать под флагом своей страны и с национальным гимном при равных условиях отбора и доступа на Олимпийские игры и другие крупные международные старты).
Санкции WADA напрямую затрагивают интересы атлетов: они не могут выступать на Олимпийских играх под флагом своей страны, что ставит их в неравное положение по сравнению с другими участниками соревнований.
Единственная цель присоединения к процессу в качестве третьей стороны Международных олимпийского и паралимпийского комитетов, а также Европейских олимпийских комитетов заключается в том, чтобы санкции, которые вынесет CAS, были четкими, понятными и не оставляли места для двойного толкования и возможных дальнейших судебных разбирательств.