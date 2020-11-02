Встать, CAS идет! Судьба российского спорта зависит от слушаний иска WADA к РУСАДА

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне со 2 по 5 ноября рассмотрит иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Слушания в CAS из-за пандемии коронавируса пройдут в смешанном формате. Часть представителей российской стороны (швейцарские адвокаты) будет находиться непосредственно в Лозанне, для всех других участников этого процесса слушания будут организованы в формате онлайн-конференции.

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Почему суд

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, точку в разбирательстве должен поставить CAS.

Кто будет судить

Судьями назначены Марк Уильямс (Австралия), Луиджи Фумагалли (Италия) и Хамид Гарави (Франция/Иран).

Кто участвует в процессе

Главными участниками судебного разбирательства станут WADA и РУСАДА. Третьей стороной выступят Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Европейские олимпийские комитеты, Международная федерация хоккея (IIHF) и ряд российских спортсменов.

Возможные последствия

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры, а российские государственные чиновники — находиться в руководстве международных спортивных организаций.

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Зачем идут в суд ОКР, МОК и спортсмены

Олимпийский и Паралимпийский комитеты России будут просить CAS установить неправомерность применения к ним санкций и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовывать права, которые прописаны в Олимпийской хартии (выступать под флагом своей страны и с национальным гимном при равных условиях отбора и доступа на Олимпийские игры и другие крупные международные старты).

Санкции WADA напрямую затрагивают интересы атлетов: они не могут выступать на Олимпийских играх под флагом своей страны, что ставит их в неравное положение по сравнению с другими участниками соревнований.

Единственная цель присоединения к процессу в качестве третьей стороны Международных олимпийского и паралимпийского комитетов, а также Европейских олимпийских комитетов заключается в том, чтобы санкции, которые вынесет CAS, были четкими, понятными и не оставляли места для двойного толкования и возможных дальнейших судебных разбирательств.

На чем будет настаивать Международная федерация хоккея