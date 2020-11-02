Путин поручил доработать Стратегию развития физической культуры и спорта РФ до 2030 года

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял, что Стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года примут в середине ноября.

«Доработать с учетом предложений Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации», — говорится в тексте поручений по итогам заседания совета, состоявшегося 6 октября 2020 года.

Помимо этого, Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении года детско-юношеского спорта в России (до 10 ноября), разработать федеральный закон о гармонизации законодательства о физкультуре и спорте (до 20 ноября), а также утвердить план мероприятий и образовать оргкомитет по проведению саммита «СпортАккорд» в Екатеринбурге в 2021 году (до 30 ноября). Следующее заседание Совета по физкультуре и спорту по поручению президента должно пройти до 30 июня 2021 года.