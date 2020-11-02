Минспорт: Реализация ГЧП в спорте привлекает на 1 бюджетный рубль 4,5 коммерческих

«В рамках федерально-целевой программы развития физической культуры и спорта, которая заканчивается в этом году, был предусмотрен отдельный механизм, отдельная строка финансирования под проекты с привлечением частных партнеров, что позволило приступить к реализации 13 объектов, 14 объектов уже введены, — сообщил Кадыров. — Министерство спорта одним из первых из социальных министерств приступило к реализации механизма государственно-частного партнерства. Наш анализ показывает, что на 1 бюджетный рубль получается привлекать около 4,5 рубля средств коммерческих инвестиций на строительство спортивных объектов, мы считаем, что это достаточно хороший, интересный показатель, который позволяет государству и дальше стимулировать развитие этого института».

Кадыров отметил, что в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» ведомство поддерживает и мотивирует коллег на реализацию ГЧП, хотя отдельной строкой в проекте это не прописано: «Отдельной строки не предусмотрено, но это не говорит о том, что регионы, реализующие проекты в рамках “Спорт — норма жизни”, не могут привлекать частных партнеров — мы всячески это поддерживаем и мотивируем наших коллег. Пока, к сожалению, единственный пример у нас в Республике Бурятия — региональный центр по хоккею в Улан-Удэ».

Чтобы создать дополнительный мотивационный механизм в ноябре 2019 года были внесены дополнения в правила предоставления субсидий регионам, которые предусматривают в обязательном порядке проведение конкурсных процедур среди населенных пунктов с населением 30 тысяч человек и выше.

«2020 год является переходным, мы провели несколько семинаров и круглых столов с нашими коллегами из регионов и понимаем, что этот механизм будет раскручиваться очень тяжело, сложность накладывает и текущая экономическая ситуация, но тем не менее, — сказал Кадыров. — Есть регионы, есть строители, есть объекты, и привлечение механизма ГЧП позволит в рамках определенного количества бюджетных средств увеличить либо количество объектов, либо повысить их качество, этот механизм мы будем всячески поддерживать».