Минспорт: Реализация ГЧП в спорте привлекает на 1 бюджетный рубль 4,5 коммерческих
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Механизм реализации
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Механизм реализации
«В рамках
Кадыров отметил, что в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» ведомство поддерживает и мотивирует коллег на реализацию ГЧП, хотя отдельной строкой в проекте это не прописано: «Отдельной строки не предусмотрено, но это не говорит о том, что регионы, реализующие проекты в рамках “Спорт — норма жизни”, не могут привлекать частных партнеров — мы всячески это поддерживаем и мотивируем наших коллег. Пока, к сожалению, единственный пример у нас в Республике Бурятия — региональный центр по хоккею в Улан-Удэ».
Чтобы создать дополнительный мотивационный механизм в ноябре 2019 года были внесены дополнения в правила предоставления субсидий регионам, которые предусматривают в обязательном порядке проведение конкурсных процедур среди населенных пунктов с населением 30 тысяч человек и выше.
«2020 год является переходным, мы провели несколько семинаров и круглых столов с нашими коллегами из регионов и понимаем, что этот механизм будет раскручиваться очень тяжело, сложность накладывает и текущая экономическая ситуация, но тем не менее, — сказал Кадыров. — Есть регионы, есть строители, есть объекты, и привлечение механизма ГЧП позволит в рамках определенного количества бюджетных средств увеличить либо количество объектов, либо повысить их качество, этот механизм мы будем всячески поддерживать».
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