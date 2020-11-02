Мосгорсуд отпустил из СИЗО Кравцова

Он добавил, что Кравцову запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми, за исключением адвокатов и близких родственников, использовать средства связи и интернет, получать и отправлять почтовые отправления.

По версии следствия, Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам, всего было переведено около 14 миллионов рублей в период с 1 января 2015 года по конец 2017 года. Басманный суд Москвы в сентябре арестовал Кравцова, он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которой — 10 лет лишения свободы.