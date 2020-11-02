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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мосгорсуд отпустил из СИЗО Кравцова

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд перевёл из СИЗО под домашний арест директора центра подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова, обвиняющегося в растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

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Источник: РИА "Новости"

«Суд апелляционной инстанции постановил изменить меру пресечения, избрать Александру Кравцову домашний арест до 15 ноября», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Кравцову запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми, за исключением адвокатов и близких родственников, использовать средства связи и интернет, получать и отправлять почтовые отправления.

По версии следствия, Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам, всего было переведено около 14 миллионов рублей в период с 1 января 2015 года по конец 2017 года. Басманный суд Москвы в сентябре арестовал Кравцова, он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которой — 10 лет лишения свободы.

На время расследования и.о. главы ЦСП был назначен его зам Дмитрий Столяров.

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