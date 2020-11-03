«Для российского спорта могут наступить очень тяжелые времена». Губерниев — о слушаниях России против WADA

«Я это жду эти слушания с тревогой. Понятное дело, что практика показывает, что нам на что-то хорошее рассчитывать будет сложно. Но надежда же ведь всегда умирает последней, хотя мы понимаем, что для российского спорта могут наступить очень тяжелые времена», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.