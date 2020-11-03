«Для российского спорта могут наступить очень тяжелые времена». Губерниев — о слушаниях России против WADA
Известный отечественный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чего он ждет от рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) апелляции России на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) наложить на нашу страну санкции в декабре 2019 года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Напомним, WADA отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своим национальным флагом на ближайшие четыре года и запретила России принимать турниры и претендовать на их проведение.