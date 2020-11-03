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00:19 (мск), источник: Sport24

«Для российского спорта могут наступить очень тяжелые времена». Губерниев — о слушаниях России против WADA

Известный отечественный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чего он ждет от рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) апелляции России на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) наложить на нашу страну санкции в декабре 2019 года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Напомним, WADA отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своим национальным флагом на ближайшие четыре года и запретила России принимать турниры и претендовать на их проведение.

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Источник: Sport24

Слушания в CAS по апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) начались сегодня и продлятся до 5 ноября.

«Я это жду эти слушания с тревогой. Понятное дело, что практика показывает, что нам на что-то хорошее рассчитывать будет сложно. Но надежда же ведь всегда умирает последней, хотя мы понимаем, что для российского спорта могут наступить очень тяжелые времена», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.

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