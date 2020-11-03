Три российских спортсмена дали показания в CAS по делу о четырехлетних санкциях WADA

Рассмотрение дела о санкциях WADA против российского спорта проходит в Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.

«Сегодня суд заслушал трех российских спортсменов, — сообщил источник. — Сессия вопросов-ответов длилась около получаса. У спортсменов интересовались, повлияет ли пропуск Олимпиады или выступление на ней без национального флага на их моральное и материальное состояние, должны ли невиновные спортсмены подвергаться коллективной ответственности».

«В заседании принимали участие арбитры CAS, представители Международного олимпийского комитета, адвокаты российской стороны», — отметил собеседник агентства, не став уточнять имена спортсменов.

Главными действующими лицами спора являются WADA и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 9 декабря 2019 года исполком WADA лишил российское агентство статуса соответствия, что позволило применить столь серьезные санкции. Правом лишать спортсменов выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны WADA было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения.