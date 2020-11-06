Запрет на проведение соревнований со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Запрет на проведение спортивных мероприятий в Московской области в присутствии зрителей будет продлен до 22 ноября. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

19 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел запрет на проведение массовых мероприятий до 7 ноября.

«Решение принято, продление будет, скорее всего, до 22 ноября», — сказал Терюшков.