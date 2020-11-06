Фоторепортажи
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
12:35 (мск), источник: ТАСС

Запрет на проведение соревнований со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября

Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Запрет на проведение спортивных мероприятий в Московской области в присутствии зрителей будет продлен до 22 ноября. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

19 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел запрет на проведение массовых мероприятий до 7 ноября.

«Решение принято, продление будет, скорее всего, до 22 ноября», — сказал Терюшков.

В Подмосковье, в частности, выступают клубы Континентальной хоккейной лиги «Витязь» (Подольск) и пекинский «Куньлунь», проводящий домашние матчи в Мытищах. Омский «Авангард» проводит домашние матчи КХЛ в Балашихе. В Химках одноименный клуб выступает в Тинькофф — Российской премьер-лиге, который сыграет без зрителей 8 ноября дома с «Рубином».

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Пробили дно. Адвокат сравнил ЦСКА с последней командой Голландии
Сергей Семак назвал причину слабых результатов «Краснодара»
Гол россиянина признан лучшим по итогам тура Лиги чемпионов
Клопп снова огорчит Гвардиолу: Топ-5 ставок выходных
Роман Широков признал вину в деле об избиении cудьи
Аршавин: Теперь я не могу говорить о «Зените» все, что хочу
«Милан» попросит игроков снизить зарплату на 20 процентов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь