Запрет на проведение соревнований со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября
Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.
Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Запрет на проведение спортивных мероприятий в Московской области в присутствии зрителей будет продлен до 22 ноября. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.
19 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел запрет на проведение массовых мероприятий до 7 ноября.
«Решение принято, продление будет, скорее всего, до 22 ноября», — сказал Терюшков.
В Подмосковье, в частности, выступают клубы Континентальной хоккейной лиги «Витязь» (Подольск) и пекинский «Куньлунь», проводящий домашние матчи в Мытищах. Омский «Авангард» проводит домашние матчи КХЛ в Балашихе. В Химках одноименный клуб выступает в Тинькофф — Российской