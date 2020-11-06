Зимняя Универсиада пройдет в Швейцарии в декабре 2021 года

Новые даты соревнований, которые примут шесть кантонов страны — с 11 по 21 декабря 2021 года. Универсиада пройдет в кантонах Люцерн, Ури, Швиц, Обвальден, Нидвальден и Цуг. В программе Игр соревнования по десяти дисциплинам, которые пройдут на семи объектах.

«Мы очень рады, что зимняя Универсиада 2021 года все еще может состояться, несмотря на перенос из-за пандемии. После тщательных консультаций между всеми заинтересованными сторонами, включая шесть кантонов центральной Швейцарии, мы договорились провести Игры в декабре 2021 года. Здесь, в Швейцарии, находится штаб-квартира FISU, и мы много лет с нетерпением ждали эти соревнования», — заявил глава FISU, министр спорта РФ Олег Матыцин.