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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зимняя Универсиада пройдет в Швейцарии в декабре 2021 года

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Зимняя Универсиада, которая должна была пройти в швейцарском Люцерне в январе 2021 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, состоится в декабре следующего года в центральной Швейцарии, сообщается на сайте Международной федерации студенческого спорта (FISU).

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Источник: Спорт РИА Новости

Новые даты соревнований, которые примут шесть кантонов страны — с 11 по 21 декабря 2021 года. Универсиада пройдет в кантонах Люцерн, Ури, Швиц, Обвальден, Нидвальден и Цуг. В программе Игр соревнования по десяти дисциплинам, которые пройдут на семи объектах.

«Мы очень рады, что зимняя Универсиада 2021 года все еще может состояться, несмотря на перенос из-за пандемии. После тщательных консультаций между всеми заинтересованными сторонами, включая шесть кантонов центральной Швейцарии, мы договорились провести Игры в декабре 2021 года. Здесь, в Швейцарии, находится штаб-квартира FISU, и мы много лет с нетерпением ждали эти соревнования», — заявил глава FISU, министр спорта РФ Олег Матыцин.

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