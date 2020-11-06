Зимняя Универсиада пройдет в Швейцарии в декабре 2021 года
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Зимняя Универсиада, которая должна была пройти в швейцарском Люцерне в январе 2021 года, но была перенесена
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Зимняя Универсиада, которая должна была пройти в швейцарском Люцерне в январе 2021 года, но была перенесена
Новые даты соревнований, которые примут шесть кантонов страны — с 11 по 21 декабря 2021 года. Универсиада пройдет в кантонах Люцерн, Ури, Швиц, Обвальден, Нидвальден и Цуг. В программе Игр соревнования по десяти дисциплинам, которые пройдут на семи объектах.
«Мы очень рады, что зимняя Универсиада 2021 года все еще может состояться, несмотря на перенос