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19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WADA и правительство США договорились об укреплении партнерства в будущем

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька провел встречу с директором государственного управления США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) Джеймсом Кэрролом, сообщается на официальном сайте агентства.

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Источник: Спорт РИА Новости

Стороны обсудили текущие реформы управления WADA, включая представительство правительства США и спортсменов в структурах комитетов WADA, сотрудничество по усилению и гармонизации антидопинговой системы в США, а также влияние COVID-19 на мировую антидопинговую систему.

«Господин Банька и господин Кэрролл были едины во мнении, что это была важная встреча, на которой WADA и ONDCP смогли открыто и честно обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Г-н Кэрролл подтвердил готовность правительства США работать с WADA на территории WADA. Они оба согласились с тем, что партнерство между WADA и правительством США имеет жизненно важное значение для защиты чистого спорта во всем мире. Таким образом, они обязались укреплять это партнерство в будущем и рассматривали эту встречу как важный шаг на обновленном пути диалога и сотрудничества», — говорится в сообщении.

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