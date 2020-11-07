WADA и правительство США договорились об укреплении партнерства в будущем

«Господин Банька и господин Кэрролл были едины во мнении, что это была важная встреча, на которой WADA и ONDCP смогли открыто и честно обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Г-н Кэрролл подтвердил готовность правительства США работать с WADA на территории WADA. Они оба согласились с тем, что партнерство между WADA и правительством США имеет жизненно важное значение для защиты чистого спорта во всем мире. Таким образом, они обязались укреплять это партнерство в будущем и рассматривали эту встречу как важный шаг на обновленном пути диалога и сотрудничества», — говорится в сообщении.