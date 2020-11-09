Кабмин упростил порядок выезда российских спортсменов за границу

«Теперь Министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию. Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях», — говорится в сообщении.