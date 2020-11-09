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11:44 (мск), источник: ТАСС

Кабмин упростил порядок выезда российских спортсменов за границу

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощенных правилах выезда за границу российских спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства.

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Источник: Reuters

«Теперь Министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию. Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях», — говорится в сообщении.

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Решение также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.

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