Кабмин упростил порядок выезда российских спортсменов за границу
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/.
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/.
«Теперь Министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию. Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях», — говорится в сообщении.
Решение также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.